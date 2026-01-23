Почти сутки Россия била по Кривому Рогу: значительным разрушениям подверглась инфраструктура
- Россия осуществила массированную атаку на Кривой Рог, выпустив более 70 БпЛА и ракету "Искандер-М", что повлекло значительные повреждения инфраструктуры.
- 13 человек пострадали, семеро из них остаются в больницах, а более 3 100 абонентов остались без электроснабжения.
С 22 по 23 января Россия осуществила массированную и комбинированную атаку на Кривой Рог. К счастью, обошлось без жертв, однако значительно пострадала инфраструктура города.
Об этом сообщил Александр Вилкул.
Что известно об атаке на Кривой Рог?
Атака на Кривой Рог продолжалась почти сутки. За это время враг выпустил по мирному населению более 70 БпЛА и баллистическую ракету "Искандер-М".
По словам Вилкула, враг целился в объекты гражданской инфраструктуры.
Значительно повреждены объекты инфраструктуры. Возникло несколько пожаров, они были оперативно ликвидированы,
– добавил он.
Известно, что после атаки более 3 100 абонентов остались без электроснабжения. Водоснабжение в городе работает частично с помощью генераторов. Фактически вода поступает в дома, однако местами возможно снижение давления. Котельные ночью удалось перезапустить – пока они функционируют в обычном режиме.
Сейчас для ликвидации последствий вражеского обстрела и восстановления услуг привлечены все соответствующие службы.
Все службы, коммунальный транспорт, больницы и соцучреждения в Кривом Роге работают в обычном режиме.
По данным полиции, из-за ракетно-пушечной атаки по городу пострадали 13 человек, среди них – четверо детей. Сейчас в больницах города находятся семь раненых: четверо взрослых в состоянии средней тяжести и трое детей в удовлетворительном состоянии.
Также в городе работают штабы помощи людям, чьи квартиры и дома пострадали от ракетных и дроновых атак. Там можно получить необходимые строительные материалы и написать заявления на материальную помощь от города.
Вилкул добавил, что горноспасатели успешно завершили спасательную операцию по спасению заблокированных в шахтах горняков. Операция длилась более 10 часов и прошла без жертв и пострадавших.
Кроме того, враг обстрелял Никопольский район, в частности Никополь и Мировскую громаду, артиллерией и с РСЗО "Градом". К счастью, обошлось без жертв.
Какие последствия предыдущих ударов по Кривому Рогу?
Ночью 21 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и Днепропетровской области.
В результате атаки россиян на Кривой Рог повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто. Кроме того, по Синельниковскому району противник попал БпЛА. Под ударом были Васильковская и Роздорская громады.
Из-за террора врага на Синельниковщине погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Возникли пожары. Повреждены 3 частных дома.