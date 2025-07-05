В результате обстрела день назад, 4 июля, 8 пострадавших находятся в больницах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

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Последствия атаки на Днепропетровскую область

Вилкул подчеркнул, что в Криворожском районе области обстрелов не было, однако пострадал Никопольский район.

Враг атаковал из тяжелой артиллерии и БпЛА Никополь, Мировскую, Марганецкую, Покровскую громады. Пострадал мужчина 43 лет. Повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, авто,

– рассказал он.

В ночь на 5 июля в области работали силы ПВО – сбито 5 вражеских беспилотников.

Руководитель военной администрации подчеркнул, что продолжается ликвидация последствий вчерашних вражеских ударов по городу – привлечены все необходимые коммунальные службы.

"Восемь раненых находятся в больницах города, один из них в тяжелом состоянии, двое в среднем, пять – легкие. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь", – подчеркнул Вилкул.

День назад, 4 июля, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. После обстрела в ближайшей школе развернули штаб помощи людям, который продолжает работу 5 июля до 18:00.