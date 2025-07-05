Унаслідок обстрілу день тому, 4 липня, 8 постраждалих перебувають у лікарнях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Наслідки атаки на Дніпропетровську область

Вілкул підкреслив, що в Криворізькому районі області обстрілів не було, проте постраждав Нікопольський район.

Ворог атакував з важкої артилерії та БпЛА Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Покровську громади. Постраждав чоловік 43 років. Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня, авто,

– розповів він.

У ніч проти 5 липня в області працювали сили ППО – збито 5 ворожих безпілотників.

Керівник військової адміністрації підкреслив, що триває ліквідація наслідків вчорашніх ворожих ударів по місту – залучені всі необхідні комунальні служби.

"Вісім поранених перебувають у лікарнях міста, один із них у тяжкому стані, двоє в середньому, п'ять – легкі. Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу", – підкреслив Вілкул.

День тому, 4 липня, росіяни вдарили по цивільній інфраструктури Кривого Рогу. Після обстрілу в найближчій школі розгорнули штаб допомоги людям, який продовжує роботу 5 липня до 18:00.