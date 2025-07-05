Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисенка.

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Що відомо про атаку на Дніпропетровщину

Лисенко повідомив, що у небі над Дніпропетровщиною вдалося збити 5 БпЛА у ніч на 5 липня.

Однак внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Також пошкоджено 5 дачних будинків.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині / Фото Сергія Лисака

Очільник ОВА додав, що ворог також атакував Нікопольщину за допомогою БпЛА та артилерії. Росіяни поцілили по райцентру, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах.

Внаслідок атаки постраждав 43-річний чоловік. Наразі він перебуває на амбулаторному лікуванні. Також пошкоджена інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня, авто.

Крім того, росіяни атакували і Синельниківщину, постраждали Межівська та Слов'янська громади. Внаслідок ворожого удару відбулося займання пшениці, понівечено авто.

Нагадаємо, що вчора, 4 липня, Росія вдарила по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 3 людей.