Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Що відомо про постраждалих у Кривому Розі після атаки

Олександр Вілкул розповів, що станом на 20:24 внаслідок останньої атаки ворожими безпілотниками у Кривому Розі постраждало 7 людей.

Один – важкий, троє – середньої тяжкості, троє легких – лікуватимуться амбулаторно,

– написав посадовець.

Він також наголосив, що рятувальні служби працюють на місці обстрілу. Медики допомагають всім, хто потребує цього.

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До слова, після 18 години 4 липня Олександр Вілкул написав, що у Кривому Розі було чутно вибух, ворог атакував місто "Шахедами". Згодом голова Ради обороні міста зазначив, що було ураження об'єкта цивільної інфраструктури.