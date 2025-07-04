Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
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Що відомо про постраждалих у Кривому Розі після атаки
Олександр Вілкул розповів, що станом на 20:24 внаслідок останньої атаки ворожими безпілотниками у Кривому Розі постраждало 7 людей.
Один – важкий, троє – середньої тяжкості, троє легких – лікуватимуться амбулаторно,
– написав посадовець.
Він також наголосив, що рятувальні служби працюють на місці обстрілу. Медики допомагають всім, хто потребує цього.
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До слова, після 18 години 4 липня Олександр Вілкул написав, що у Кривому Розі було чутно вибух, ворог атакував місто "Шахедами". Згодом голова Ради обороні міста зазначив, що було ураження об'єкта цивільної інфраструктури.