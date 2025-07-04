Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

К теме Россия снова запустила "Шахеды": для каких областей существует угроза

Что известно о пострадавших в Кривом Роге после атаки

Александр Вилкул рассказал, что по состоянию на 20:24 в результате последней атаки вражескими беспилотниками в Кривом Роге пострадали 7 человек.

Один – тяжелый, трое – средней тяжести, трое легких – будут лечиться амбулаторно,

– написал чиновник.

Он также отметил, что спасательные службы работают на месте обстрела. Медики помогают всем, кто нуждается в этом.

Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!

К слову, после 18 часов 4 июля Александр Вилкул написал, что в Кривом Роге был слышен взрыв, враг атаковал город "Шахедами". Впоследствии председатель Совета обороны города отметил, что было поражение объекта гражданской инфраструктуры.