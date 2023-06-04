Райкович объяснил, почему эта информация не является несовпадением. В общей сложности россияне выпустили по Украине 5 ракет и 6 ударных дронов.

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Глава ОВА объяснил "расхождение" информации об атаке

В 8:23 Райкович сообщил в своем телеграм-канале, что жертв и разрушений в результате ракетной атаки в Кировоградской области нет.

Однако уже в 9:50 спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального марафона рассказал, что россияне нанесли 2 удара по оперативному аэродрому возле Кропивницкого.

Это не расхождение информации. Я сказал об объектах мирных. Объектах города, области. О мирных населенных пунктах, о мирном населении. А информация о военных объектах комментируется на всю Украину только представителями Вооруженных Сил Украины,

– объяснил глава Кировоградской ОВА.

По его словам, только они имеют на это право, поскольку дают комментарии после полного обследования тех или иных военных объектов.

"Поэтому такие вещи могут быть, а я сообщил о том, что ночь была беспокойной, что зафиксированы были и пролеты ракет, и взрывы, и люди это слышали, и я, в том числе, это слышал. И воздушная тревога продолжалась довольно долго", – подытожил Райкович.

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Россияне атаковали аэродром

Игнат утром 4 июня рассказал, что ночью россияне выпустили по Украине 6 ракет и 5 ударных дронов. В Сумской области беспилотники попали в объекты инфраструктуры, а 2 вражеские ракеты попали по оперативному аэродрому возле Кропивницкого.

2 ракеты, к сожалению, попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого. О последствиях я, конечно, не буду говорить,

– отметил спикер командования Воздушных сил.

По его словам, в Украине есть десятки оперативных аэродромов, которые являются лакомым куском для врага.

"Не дает им покоя украинская авиация… Она у нас работает и только за прошедшие и текущие сутки совершила более 30 вылетов, нанесла более 10 авиаударов. Разумеется, противнику это не нравится. Поэтому, собственно, и видим – в Староконстантинове несколько дней назад было попадание, сейчас по Кропивницкому", – объяснил военный.

Игнат подытожил, что нашему государству нужно усиливать силы ПВО, в частности: