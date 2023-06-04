Райкович пояснив, чому ця інформація не є розбіжністю. Загалом росіяни випустили по Україні 5 ракет та 6 ударних дронів.

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Голова ОВА пояснив "розбіжність" інформації про атаку

О 8:23 Райкович повідомив у своєму телеграм-каналі, що жертв і руйнувань внаслідок ракетної атаки на Кіровоградщині немає.

Проте вже о 9:50 речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного марафону розповів, що росіяни таки завдали 2 ударів по оперативному аеродрому біля Кропивницького.

Це не розбіжність інформації. Я сказав про об'єкти мирні. Об'єкти міста, області. Про мирні населені пункти, про мирне населення. А інформація щодо військових об'єктів коментується на всю Україну лише речниками Збройних Сил України,

– пояснив голова Кіровоградської ОВА.

За його словами, лише вони мають на це право, адже дають коментарі після повного обстеження тих чи інших військових об'єктів.

"Тому такі речі можуть бути, а я повідомив про те, що ніч була неспокійною, що зафіксовані були й прольоти ракет, і вибухи, і люди це чули, і я, в тому числі це чув. І повітряна тривога тривала досить довго", – підсумував Райкович.

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Росіяни атакували аеродром

Ігнат зранку 4 червня розповів, що вночі росіяни випустили по Україні 6 ракет та 5 ударних дронів. У Сумській області безпілотники влучили в об'єкти інфраструктури, а 2 ворожі ракети поцілили по оперативному аеродрому біля Кропивницького.

2 ракети, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я, звичайно, не буду говорити,

– зазначив речник командування Повітряних сил.

За його словами, в Україні є десятки оперативних аеродромів, які є ласим шматком для ворога.

"Не дає їм спокою українська авіація… Вона в нас працює і лише за минулу та поточну добу здійснила понад 30 вильотів, завдала понад 10 авіаударів. Зрозуміло, противнику це не подобається. Тому, власне, і бачимо – в Старокостянтинові кілька днів тому було влучання, зараз по Кропивницькому", – пояснив військовий.

Ігнат підсумував, що нашій державі потрібно посилювати сили ППО, зокрема: