О последствиях удара сообщили в Харьковской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Этой же ночью Вилково в Одесской области массированно атаковали дроны

Удар по Купянску 25 июня: какие последствия

Воздушная тревога в Харьковской области началась в 22:32 минувших суток, 24 июня, и на момент публикации все еще продолжалась. За это время произошло несколько воздушных атак врага.

Харьков атаковали беспилотники, власти сообщили о 7 ударах по Киевскому району города. Пострадало гражданское предприятие, один человек травмирован. Это было около 2 ночи.

А в 3 утра руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в сети, что российские военные атаковали также Купянск. Они применили КАБы.

Один из них попал рядом с жилой многоэтажкой, да хоть и в землю, ущерб зданию нанес. Также известно о 5 пострадавших людях, медики оказали им помощь.

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