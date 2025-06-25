Про наслідки удару повідомили в Харківській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі Вилкове в Одеській області масовано атакували дрони

Удар по Куп'янську 25 червня: які наслідки

Повітряна тривога в Харківській області почалася о 22:32 минулої доби, 24 червня, та на момент публікації все ще тривала. За цей час відбулося кілька повітряних атак ворога.

Харків атакували безпілотники, влада повідомила про 7 ударів по Київському районі міста. Постраждало цивільне підприємство, одна людина травмована. Це було близько 2 ночі.

А о 3 ранку керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у мережі, що російські військові атакували також Куп'янськ. Вони застосували КАБи.

Один із них влучив поруч із житловою багатоповерхівкою, та хоч і в землю, шкоди будівлі завдав. Також відомо про 5 постраждалих людей, медики надали їм допомогу.

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