В результате российской атаки во Львове есть незначительные разрушения. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал, мэр Андрей Садовый, пишет 24 Канал.

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Прошло без жертв и пострадавших

В домах и объекте инфраструктуры вылетели окна. Также осыпалась штукатурка. Но главное, что никто не пострадал.

Все объекты работают. Никаких остановок нет. А окна поправим, слава Богу, не зима,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Также городской голова добавил, что коммунальные службы работают достаточно оперативно.

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Во Львове было три попадания

Глава ОВА Максим Козицкий рассказал, что около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "Шахед". Оккупанты попали в критически важный объект.

В частности, зафиксировано три попадания. Повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна. Кроме того, вспыхнул пожар.