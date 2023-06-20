Все службы достаточно оперативно уехали – и МЧС, и коммунальщики. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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Требуется больше систем самолеты

Львовский голова подчеркнул, что продолжается война, поэтому мы должны понимать: когда враг одновременно запускает 30 "Шахедов", очень много С-300 по Украине, у нас нет ПВО такой мощности, которую мы просим у наших партнеров.

Президент говорил, что нам нужно еще 20 – 30 Patriot и другие системы. Дай Бог, будут истребители, тогда безопасности будет гораздо больше. А сейчас – это наши реалии,

– сказал мэр Львова.

Он добавил, что нервная система у людей уже железобетонна. Все идут на работу, у каждого есть свои дела.

"Это не понять иностранцам. Они приезжают во Львов, сидят в укрытии час – два, для них это шок. Потом они рассказывают, пишут большие эссе. А для нас это просто наша жизнь", – отметил Садовый.

Заметьте! До конца дня во Львове изменится движение транспорта. В целом все будет работать нормально.

Критических разрушений нет. Все незначительные повреждения будут устранены в рабочем порядке в течение дня. Службы уже приступили к своей активной работе.

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