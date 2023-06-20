Усі служби достатньо оперативно виїхали – і МНС, і комунальники. Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.
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Потрібно більше систем літаки
Львівський голова наголосив, що триває війна, а відтак ми повинні розуміти: коли ворог одночасно запускає 30 "Шахедів", дуже багато С-300 по Україні, у нас немає ППО такої потужності, яку ми просимо у наших партнерів.
Президент говорив, що нам треба ще 20 – 30 Patriot та інші системи. Дай Боже, будуть винищувачі, тоді безпеки буде набагато більше. А зараз – це наші реалії,
– сказав мер Львова.
Він додав, що нервова система у людей вже залізобетонна. Усі йдуть на роботу, кожен має свої справи.
"Це не зрозуміти іноземцям. Вони приїжджають до Львова, сидять в укритті годину – дві, для них це шок. Потім вони розказують, пишуть великі есе. А для нас це є просто нашим життям", – відзначив Садовий.
Критичних руйнувань немає. Усі незначні пошкодження будуть усунені в робочому порядку впродовж дня. Служби вже приступили до своєї активної праці.
Атака росіян по Львову 20 червня: коротко
- Зранку 20 червня у Львові пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту іранськими дронами-камікадзе.
- Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на місці влучання сталась пожежа. Її вже загасили.
- Ворог поцілив у критично важливий обєкт, внаслідок чого у будинках та інфраструктурному об'єкті повилітали шибки. На щастя, постраждалих від атаки немає.