В ночь на 20 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Львовской области. В результате атаки погибли два человека, есть пострадавшие. Также зафиксированы разрушения, пожары и повреждения объектов инфраструктуры.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Каковы последствия атаки во Львовской области?

Как сообщили в ГСЧС, во Львове возник пожар в общежитии и складском здании. Также поврежден автомобиль. На другом участке города есть пострадавшие.

Во Львовском районе загорелись жилой дом и гаражи. Огонь также повредил соседний дом. Кроме того, в результате российского удара пострадал объект энергетической инфраструктуры.

Фото последствий российской атаки на Львовскую область:

Видео последствий:

Спасатели продолжают работать на местах попаданий и ликвидировать последствия атаки.

Утром 20 ноября россияне массированно атаковали Львов и область ударными беспилотниками и ракетами. В результате обстрела во Львове повреждены два автомобиля и выбиты окна в общежитии. В селе Лисиничи пострадал частный дом. Также во Львовском районе возник пожар в жилом доме и гаражах, поврежден соседний дом и объект энергетической инфраструктуры. По данным ГСЧС, есть погибшие и пострадавшие.