Россияне попали дроном в АЗС на Днепропетровщине: спасатели тушили пожар

Во вторник, 8 июля, россияне в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Враг нанес прицельный удар по автозаправочной станции в городе Марганец Никопольского района.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибших и травмированных нет.

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Что известно о последствиях

В результате попадания FPV-дрона на АЗС в Марганце загорелся газовый модуль, колонка и навес.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. К работам привлекли 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, 6 июля враг с помощью беспилотников атаковал украинских спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне. Личный состав не пострадал, однако россияне повредили технику – пожарные автоцистерны.

Позже противник похвастался "победой" в сети. Оккупанты опубликовали видео, на котором намеренно наводят дроны на служащих. "Целить в тех, кто вытаскивает из-под завалов – значит воевать против самой жизни", – отреагировали в ГСЧС.