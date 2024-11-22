Вероятнее всего, диктатор Владимир Путин никак не может смириться с унижением со стороны президента США Джозефа Байдена, который дал разрешение Украине на удары по территории России ракетами ATACMS – именно это может быть причиной новой атаки. Эксперты специально для 24 Канала проанализировали удар новой ракетой. Об этом читайте дальше в материале.

Важно Страшная ударная сила: что известно о баллистических ракетах РС-26 "Рубеж" и может ли ПВО их перехватить

Возможна ли репетиция ядерного удара

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко высказался, что реальная готовность России осуществить ядерный удар маловероятна.

Теоретически они могут быть готовы ко всему, и даже к ядерному удару. Однако следует понимать, что теоретически у них были и планы обороны и контрнаступления на Курщине, но ВСУ зашли и удерживают территорию до сих пор,

– сказал Тимочко.

"Также "теоретически" у них были планы оккупации Украины за 3 дня, а на практике уже третий год продолжаются боевые действия, а россияне так и не достигли ни одной стратегической задачи", – добавил военный.

Он назвал атаку на Днепр ударом-реакцией на согласование нанесения ударов ATACMS по России. Это больше акт запугивания.

Подробнее о цели россиян: смотрите видео

Особенности удара межконтинентальной ракетой

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что ракета, которую запустили россияне по Днепру, летела на гиперзвуке.

"Она настолько быстрая, что, вероятно, радары, которые есть на вооружении в Украине, не смогли установить, куда она движется", – заметил Мусиенко.

Также он высказал мнение, что ракета не была настолько заряжена тротилом и взрывчаткой для того, чтобы вызвать масштабные разрушения.

Эта ракета не могла пробить бункеры или укрепленные сооружения, ведь в ней была кассетная боевая часть, а не фугасная.

Мусиенко проанализировал удар: смотрите видео

В то же время военный эксперт полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, что в теле ракеты 90% – это корпус и топливо, а сверху ставят конусы величиной как тумбочка. Они располагаются по кругу, их может быть от 3 до 6.

"Есть отдельные случаи, когда их может быть 10. Например, Р-29РМУ2 "Синева" – основная их ракета подводного базирования на ракетоносце "Дельфин". Декларируется, что на таких ракетах может быть до 10 конусов. Американская ракета Trident имеет комплектацию на 14 таких конусов", – заметил Черник.

Вероятно, при ударе по Днепру россияне использовали сам кожух. Или же, возможно, они забрали ядерную компоненту и вставили обычную взрывчатку, однако это лишь предположение военного эксперта.

Черник об особенностях удара России: смотрите видео

Чем можно защититься

Черник назвал три комплекса, которые могут бороться с такими межконтинентальными баллистическими ракетами.

"Первый и самый лучший – RIM-161 Standard Missile 3 . Однако они в основном находятся на эсминцах "Арли Берк". Очень хорошая противоракета. Декларируется, что она может сбивать такую технику на стартовых позициях. Ее скорость – 4,5 километра в секунду . Она не является дорогой – от 4 до 7 миллионов долларов за одну ракету.

. Однако они в основном находятся на эсминцах "Арли Берк". Очень хорошая противоракета. Декларируется, что она может сбивать такую технику на стартовых позициях. Ее скорость – . Она не является дорогой – долларов за одну ракету. Второй – RIM-174 . У нее несколько меньший радиус действия: 240 – 420 километров.

. У нее несколько меньший радиус действия: Третья установка – THAAD, просто фантастическая, 8 пусковых контейнеров. Однако здесь есть нюанс, одна пусковая установка стоит 2,5 миллиарда долларов", – рассказал Черник.

Для сравнения: MIM-104 Patriot стоит 200 миллионов долларов. Только одна страна на планете позволила себе купить такие установки – Саудовская Аравия.

Даже для американцев с их огромным финансовым потенциалом это слишком дорого. Однако я не скажу, что это невозможно, все может произойти,

– подчеркнул Черник.

Он считает, что Украина может получить такие установки, если эксперты при расследовании атаки докажут, что это действительно межконтинентальная баллистическая ракета. Тогда все изменится.

Если сейчас эксперты "потрогают" обломки, разберут их до молекул и подтвердят, что это межконтинентальная баллистика, это переворачивает мировую историю без преувеличений. После этого мировому гегемону надо очень серьезно думать, что делать дальше,

– подытожил эксперт.

В России выросло производство ракет

Что интересно, в России много ракет такого типа, но, как отметил Мусиенко, большинство из них направлено на Америку.

Если бы они все это использовали, чем бы тогда угрожали Америке? Тогда бы удар со стороны Америки был очень мощный. Это больше для носителей ядерного оружия. Однако есть риски, что они запустят еще подобную ракету, которая прилетела по Днепру,

– добавил эксперт.

Цифра производства ракет в России растет. Враг делает все возможное, чтобы произвести как можно больше. Мусиенко отметил скачок в производстве "Искандеров": 70 ракет в месяц – это очень много. Еще год назад говорилось о том, что Россия может производить не более 20 ракет в месяц.

"Если это так выросло, значит есть определенные успехи в импортозамещении. Если этого нет, значит нашли мощные лазейки для обхождения санкций. Возможно, через Китай или другие страны. Это могло помочь увеличить производство ракет", – подытожил Мусиенко.

Смотрите также Зеленский заявил, что применение дальнобойного оружия по России – не новый шаг Украины

В то же время Тимочко отметил, что Россия ставит акцент на увеличение выработки твердого топлива для ракет. Вероятно, россияне будут пытаться еще увеличить производство ракет. Однако этого можно избежать.

"Если американцы поставят на жесткий контроль перемещения агрегатных узлов или чипов, которые Россия может использовать для ракет, – все останется в теории. Если нет компонентов, тогда ракета может быть просто трубой, корпусом", – сказал Тимочко.