В сети появились спутниковые снимки с места атаки. Их опубликовал телеграм-канал AviVector.
Как сейчас выглядит "Борисоглебск"
На кадрах видно, что по месту стоянки самолетов знатно прилетело. Как сообщал Генштаб ВСУ, на территории объекта были зафиксированы взрывы и пожар.
Поражение "Борисоглебска" / AviVector
Как пишет Exilenova+, 13 октября на месте поражения было зафиксировано 6 самолетов Су-34.
"Борисоглебск" 13 октября / Exilenova+
Поражение "Борисоглебска" / телеграм-канал "ОПЕРАТИВНЫЙ ИНФОРМ"
Напомним, что Военно-морские силы Украины сообщили, что нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России с помощью ракет "Нептун" украинского производства.
В результате этой атаки удалось уничтожить 6 российских бомбардировщиков Су-34М. Их Россия регулярно использует для атак на украинские города и позиции военных.
А по информации российских телеграм-каналов, в направлении военного аэродрома летели от двух до четырех ракет.