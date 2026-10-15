У мережі з'явилися супутникові знімки з місця атаки. Їх опублікував телеграм-канал AviVector.

Як зараз виглядає "Борисоглєбськ"

На кадрах видно, що добряче прилетіло по місцю стоянки літаків. Як повідомляв Генштаб ЗСУ, на території об'єкта було зафіксовано вибухи та пожежу.

Ураження "Борисоглєбська" / AviVector

Як пише Exilenova+, 13 жовтня на місці ураження фіксувалося 6 бортів Су-34.

"Борисоглєбськ" 13 жовтня / Exilenova+

Ураження "Борисоглєбська" / Телеграм-канал "ОПЕРАТИВНИЙ ІНФОРМ"

Нагадаємо, що Військово-морські сили України прозвітували, що завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії за допомогою ракет "Нептун" українського виробництва.

Унаслідок цієї атаки вдалося знищити одразу 6 російських бомбардувальників Су-34М. Їх Росія регулярно використовує для атак на українські міста та позиції військових.

А за інформацією російських телеграм-каналів, у напрямку військового летовища летіли від двох до чотирьох ракет.