Что происходило на фронте, какие события произошли на международном и дипломатическом фронте, передает 24 Канал.
Смотрите также Что произошло на ЗАЭС и как это повлияло на радиационный фон в Украине: заявления ГСЧС и Энергоатома
В Подмосковье раздавались взрывы: дроны могли поразить аэродром "Чкаловский"
Россияне ночью сообщали, что в Щелково Московской области раздавались взрывы. Там вроде бы ПВО работала по украинским дронам.
Вероятной целью БпЛА был военный аэродром "Чкаловский".
В Сумах раздавались взрывы
Ночью в Сумах слышали взрывы в 03:20. Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 02:01. Воздушные силы сообщали об активности тактической авиации врага на северо-восточном направлении, а впоследствии поступила информация и об угрозе применения баллистического оружия.
Россияне вечером подожгли ЗАЭС: реакция Энергоатома
11 августа 2024 года около 20:00 на территории Запорожской АЭС произошел пожар на объекте технического водоснабжения. Вероятная причина – халатность оккупантов или сознательный поджог, отметили в Энергоатоме.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.
Однако деградация систем и элементов АЭС в результате оккупации россиянами с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии.
В ГСЧС прокомментировали пожар на ЗАЭС
Радиационная ситуация на территории Украины стабильная - превышений не зафиксировано, отметили в ГСЧС.
По состоянию на 00:00 суток 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено. Посты Укргидрометцентра продолжают усиленный мониторинг.