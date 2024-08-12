06:08, 12 августа

11 августа 2024 года около 20:00 на территории Запорожской АЭС произошел пожар на объекте технического водоснабжения. Вероятная причина – халатность оккупантов или сознательный поджог, отметили в Энергоатоме.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.

Однако деградация систем и элементов АЭС в результате оккупации россиянами с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии.