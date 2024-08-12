Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечают, что никаких превышений не зафиксировано.
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"По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено", – говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что также не фиксируют в воздухе радионуклидов техногенного происхождения, которые бы свидетельствовали о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе.
Чрезвычайники добавили, что посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона.
Взрывы на ЗАЭС
- Вечером 11 августа стало известно, что оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции.
- Президент Владимир Зеленский уточнил, что огонь на ЗАЭС удалось зафиксировать из Никополя.
- Оккупационная администрация Запорожья прокомментировала ситуацию. Захватчики утверждают, что загорелись охладительные системы ЗАЭС, но работа всех 6 энергоблоков приостановлена.