Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечают, что никаких превышений не зафиксировано.

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"По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что также не фиксируют в воздухе радионуклидов техногенного происхождения, которые бы свидетельствовали о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе.

Чрезвычайники добавили, что посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона.

Заметьте. В МАГЭТЭ заявили, что их специалисты зафиксировали сильный дым, исходивший из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов.

Взрывы на ЗАЭС