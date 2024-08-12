Про це повідомили у ДСНС. Наголошують, що жодних перевищень не зафіксовано.

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"Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено", – ідеться у повідомленні.

Фахівці зазначили, що також не фіксують у повітрі радіонуклідів техногенного походження, які б свідчили про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення.

Надзвичайники додали, що пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відстежують стан радіаційного фону.

Зауважте. У МАГЕТЕ заявили, що їх фіхівці зафіксували сильний дим, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів.

Вибухи на ЗАЕС