Що відбувалося на фронті, які події сталися на міжнародному і дипломатичному фронті, передає 24 Канал.

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06:11, 12 серпня

У Підмосков'ї лунали вибухи: дрони могли уразити аеродром "Чкаловський"

Росіяни вночі повідомляли, що у Щолково Московської області лунали вибухи. Там начебто ППО працювала по українських дронах.

Ймовірною ціллю БпЛА був військовий аеродром "Чкаловський".

06:09, 12 серпня

У Сумах лунали вибухи

Вночі у Сумах чули вибухи о 03:20. Повітряну тривогу у Сумській області оголосили в 02:01. Повітряні сили повідомляли про активність тактичної авіації ворога на північно-східному напрямку, а згодом надійшла інформація й про загрозу застосування балістичної зброї.

06:08, 12 серпня

Росіяни увечері підпалили ЗАЕС: реакція Енергоатому

11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької АЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. Вірогідна причина – недбалість окупантів або свідомий підпал, наголосили в Енергоатомі.

Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.

А проте деградація систем і елементів АЕС внаслідок окупації росіянами з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії.

06:07, 12 серпня

У ДСНС прокоментували пожежу на ЗАЕС

Радіаційна ситуація на території України стабільна — перевищень не зафіксовано, зазначили у ДСНС.

Станом на 00:00 доби 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Пости Укргідрометцентру продовжують посилений моніторинг.