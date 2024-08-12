Що відбувалося на фронті, які події сталися на міжнародному і дипломатичному фронті, передає 24 Канал.
Дивіться також Що сталося на ЗАЕС та як це вплинуло на радіаційний фон в Україні: заяви ДСНС і Енергоатому
У Підмосков'ї лунали вибухи: дрони могли уразити аеродром "Чкаловський"
Росіяни вночі повідомляли, що у Щолково Московської області лунали вибухи. Там начебто ППО працювала по українських дронах.
Ймовірною ціллю БпЛА був військовий аеродром "Чкаловський".
У Сумах лунали вибухи
Вночі у Сумах чули вибухи о 03:20. Повітряну тривогу у Сумській області оголосили в 02:01. Повітряні сили повідомляли про активність тактичної авіації ворога на північно-східному напрямку, а згодом надійшла інформація й про загрозу застосування балістичної зброї.
Росіяни увечері підпалили ЗАЕС: реакція Енергоатому
11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької АЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. Вірогідна причина – недбалість окупантів або свідомий підпал, наголосили в Енергоатомі.
Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.
А проте деградація систем і елементів АЕС внаслідок окупації росіянами з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії.
У ДСНС прокоментували пожежу на ЗАЕС
Радіаційна ситуація на території України стабільна — перевищень не зафіксовано, зазначили у ДСНС.
Станом на 00:00 доби 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Пости Укргідрометцентру продовжують посилений моніторинг.