06:08, 12 серпня

11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької АЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. Вірогідна причина – недбалість окупантів або свідомий підпал, наголосили в Енергоатомі.

Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.

А проте деградація систем і елементів АЕС внаслідок окупації росіянами з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії.