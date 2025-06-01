По данным спутниковых снимков на аэродроме "Оленья" 26 мая было сосредоточено 40 Ту-22М3, 11 Ту-95МС и 5 Ан-12, передает 24 Канал.

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Атака на Мурманскую область

Днем российские соцсети начали разрываться от сообщений об атаке беспилотников на аэродром "Оленья". В частности, на одном из распространенных видео местный житель описывает, как беспилотники вылетали из фуры и наносили удары по авиабазе. По словам мужчины, водитель говорит, что не знал о грузе. Его якобы попросили подъехать к точке, он остановился, а из кузова внезапно начали вылетать дроны.

Рассказ местного об атаке на "Оленью": смотрите видео

Как сообщают росСМИ, людям запретили покидать город в районе аэродрома "Оленья". Вероятно, оккупанты проверяют фургоны, грузовики и автобусы. Ведь именно из них могли выпускать дроны.

Пылает "Оленья": смотрите видео

Удар по аэродрому в Мурманской области: смотрите видео

Губернатор Мурманской области признал, что на регион совершен налет беспилотников. "Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы", – написал он в сети и попросил россиян сохранять спокойствие.

Около 15:00 в сети написали о сильном взрыве и вторичной детонации в Североморске Мурманской области. В этом городе обслуживаются российские подводные лодки с ядерными носителями.

Что происходит в Североморске: смотрите видео

Взрывы в Североморске: смотрите видео