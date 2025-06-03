Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, заметив, что один из них – "Шахеды". Однако сбивать их гораздо легче, чем ракеты.

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"Шахеды" – это "хорошая" новость

Военный эксперт объяснил, что теперь оккупанты будут наносить меньше ударов по Украине из стратегической авиации. Говорится о ракетах Х-101.

Россияне могут попытаться компенсировать это через морские носители – "Калибры" с Черноморского флота. Однако там ситуацию контролируют украинские морские дроны и это для врага будет достаточно рискованно.

Они заменят это (удары со стратегической авиации – 24 Канал) баллистикой. Также универсальный заменитель – "Шахеды", которые россияне изготавливают сотнями. Здесь есть хорошая новость, ведь "Шахеды" не являются тяжелой целью для сбивания,

– подчеркнул он.

По словам Самуся, "Украина может сбивать "Шахеды" не только мобильными группами, а тем более ракетами или F-16, что является неэффективным методом. Лучший вариант – продолжить разработку и применять против этой цели дроны-истребители.

Он добавил, что на российских аэродромах также удалось повредить бомбардировщики Ту-22М3, которые были носителями опасной ракеты Х-22. Она очень неточная – имеет отклонение удара до одного километра. Обычно враг применял эти ракеты для террора гражданского населения в городах Украины.

К слову, издание The Economist 1 июня сообщило, что Россия, вероятно, имеет в целом менее 90 рабочих Ту-22, Ту-95 и Ту-160. Еще раньше один из связанных с Кремлем милблогер заявил, что страна-агрессор больше не производит шасси для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, поэтому их невозможно заменить.