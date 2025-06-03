Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, зауваживши, що один з них – "Шахеди". Однак збивати їх набагато легше, ніж ракети.

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"Шахеди" – це "хороша" новина

Військовий експерт пояснив, що тепер окупанти будуть завдавати менше ударів по Україні зі стратегічної авіації. Мовиться про ракети Х-101.

Росіяни можуть спробувати компенсувати це через морські носії – "Калібри" з Чорноморського флоту. Однак там ситуацію контролюють українські морські дрони і це для ворога буде досить ризиковано.

Вони замінять це (удари зі стратегічної авіації – 24 Канал) балістикою. Також універсальний замінник – "Шахеди", які росіяни виготовляють сотнями. Тут є хороша новина, адже "Шахеди" не є важкою ціллю для збиття,

– наголосив він.

За словами Самуся, "Україна може збивати "Шахеди" не лише мобільними групами, а тим паче ракетами чи F-16, що є неефективним методом. Найкращий варіант – продовжити розробку та застосовувати проти цієї цілі дрони-винищувачі.

Він додав, що на російських аеродромах також вдалось пошкодити бомбардувальники Ту-22М3, які були носіями небезпечної ракети Х-22. Вона дуже неточна – має відхилення удару до одного кілометра. Зазвичай ворог застосовував ці ракети для терору цивільного населення у містах України.

До слова, видання The Economist 1 червня повідомило, що Росія, ймовірно, має загалом менше ніж 90 робочих Ту-22, Ту-95 та Ту-160. Ще раніше один із пов'язаних із Кремлем мілблогер заявив, що країна-агресорка більше не виробляє шасі для бомбардувальників Ту-95 і Ту-22, тому їх неможливо замінити.