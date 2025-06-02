Про це пише 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

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Аналіз наслідків атаки на аеродроми стратавіації Росії

Аналітики пишуть, що Росії, ймовірно, буде складно замінити літаки, які українські сили пошкодили і знищили.

Ще у вересні 2023 року Forbes повідомляв, що один літак А-50 коштує приблизно 500 мільйонів доларів, а в Kyiv Independent 1 червня повідомили, що в Росії є менше 10 А-50 в експлуатації.

Видання The Economist 1 червня повідомило, що Росія, ймовірно, має загалом менше ніж 90 діючих Ту-22, Ту-95 та Ту-160. Українські джерела нещодавно зазначили, що Росія все частіше використовує літаки Су, а не стратегічні бомбардувальники, для запуску крилатих ракет.

Росія, ймовірно, вдалася до такого кроку, щоб не ризикувати своїми стратегічними бомбардувальниками, це свідчить про те, що вона стурбована обмеженою кількістю своїх стратегічних бомбардувальників.

Вказується, що один із пов'язаних із Кремлем мілблогер раніше заявив, що Росія більше не виробляє шасі для бомбардувальників Ту-95 і Ту-22, і зазначив, що шасі неможливо замінити.