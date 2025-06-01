Речь идет о аэродроме "Белая" в юго-восточной Сибири (около 5500 километров от границы Украины), базе "Оленья" на Кольском полуострове, авиабазе "Дягилево" (200 километров к юго-востоку от Москвы) и авиабазе "Иваново" (300 километров к северо-востоку от столицы), передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Зеленский руководил масштабной атакой на Россию

Видеозаписи, сделанные украинскими разведчиками и предоставленные официальными лицами, демонстрируют горящие российские авиабазы и дроны, атакующие самолеты. В одном из видео слышно голос главы СБУ Василия Малюка, который одобряет атаку.

По словам людей, знакомых с деталями, операцию под названием "Паутина" планировали более года. Ее лично контролировал Зеленский. Для операции использовали десятки малых дронов с видеонаведением, снаряженных взрывчаткой.

Дрон, который атаковал россиян 1 июня / Фото соцсети

СБУ сначала завезла дроны в Россию контрабандой, а впоследствии - мобильные деревянные кабины. Дроны прятали под крышами кабин, которые транспортировали грузовиками. В воскресенье крыши дистанционно открыли, и дроны полетели к российским авиабазам.

Именно это нужно, чтобы выиграть войну, которая является асимметричным конфликтом - военная креативность,

– отметил председатель комитета Верховной Рады по международным делам Александр Мережко.