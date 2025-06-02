Так, в вечернем обращении президент Зеленский сказал, что "офис" операции "Паутина" размещался непосредственно возле здания ФСБ в одной из российских областей. Также глава государства рассказал, что агенты Украины действовали в трех часовых поясах, передает 24 Канал.

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Взрывные результаты "тихой" работы

Движение сопротивления "Свобода России" прокомментировало атаку на военные аэродромы оккупантов.

Вся проведенная операция показала: Путин и его карманная армия не способны контролировать все и всех. То, что считалось "военной мощью российской армии в небе", сейчас дотлевает,

– отметили там.

В движении сопротивления отмечали, что осуществить масштабную атаку на аэродромы удалось, в частности благодаря самоотверженной работе участников антипутинского движения: как тех, кто принимал непосредственное участие в операции, так и тех, кто уже давно ведет борьбу – передает информацию, разведданные, расклеивает листовки, рисует граффити и уничтожает военную инфраструктуру.

"Этот режим, эта диктатура, эти спецслужбы – ослаблены и подавлены внутренними распрями. Их можно и нужно побеждать", – говорится в заявлении партизан.

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