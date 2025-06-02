Так, у вечірньому зверненні президент Зеленський сказав, що "офіс" операції "Павутина" розміщувався безпосередньо біля будівлі ФСБ в одній з російських областей. Також глава держави розповів, що агенти України діяли у трьох часових поясах, передає 24 Канал.

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Вибухові результати "тихої" роботи

Рух спротиву "Свобода Росії" прокоментував атаку на військові аеродроми окупантів.

Вся проведена операція показала: Путін і його кишенькова армія не здатні контролювати все й усіх. Те, що вважалося "військовою міццю російської армії в небі", зараз дотліває,

– наголосили там.

У русі спротиву зазначали, що здійснити масштабну атаку на аеродроми вдалося, зокрема завдяки самовідданій роботі учасників антипутінського руху: як тих, хто брав безпосередню участь в операції, так і тих, хто вже давно веде боротьбу — передає інформацію, розвіддані, розклеює листівки, малює графіті і знищує військову інфраструктуру.

"Цей режим, ця диктатура, ці спецслужби – ослаблені й пригнічені внутрішніми чварами. Їх можна і треба перемагати", – йдеться у заяві партизанів.

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