В ходе спецоперации мужчины были задержаны, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

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Что известно о нападении на автобус с мобилизованными

Так, ночью 9 февраля в полицию поступило сообщение, что в Черниговском районе водитель легкового автомобиля Audi "подрезал" на дороге автобус с военнослужащими. Из легковушки вышли двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились полицейскими и показали "удостоверение".

Мужчины требовали у старшего группы военнослужащих передать им двух военнообязанных. В случае отказа и попыток сопротивляться они угрожали открыть огонь на поражение, причем один из них держал руку на кобуре с оружием. Выведя двух мужчин из автобуса, нападавшие посадили их в свою машину и уехали в неизвестном направлении,

– сообщают в полиции.

Фигуранты планировали инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы. За это злоумышленникам заплатили по 5 тысяч долларов за каждого из двух мобилизованных.

В результате полицейской спецоперации причастных к преступлению нашли в Киевской области. Их задержали. Нападавшими оказались житель Киевской области и Киева, 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, задержан один из военнообязанных, поиски другого продолжаются.

Правоохранители во время обыска изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату "Пиро-5М", удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и удостоверение водителя-волонтера одной из общественных организаций.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по фактам самовольного присвоения властных полномочий или звания должностного лица, связанного с использованием служебного удостоверения работника правоохранительного органа и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы.

Также, открыты уголовные производства по фактам дезертирства двух военнослужащих.