У ході спецоперації чоловіків було затримано, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

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Що відомо про напад на автобус з мобілізованими

Так, вночі 9 лютого до поліції надійшло повідомлення, що у Чернігівському районі водій легкового автомобіля Audi "підрізав" на дорозі автобус з військовослужбовцями. З легковика вийшли двоє молодиків у цивільному одязі, які представились поліцейськими та показали "посвідчення".

Чоловіки вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозобов'язаних. У разі відмови та спроб чинити опір вони погрожували відкрити вогонь на ураження, причому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку,

– повідомляють у поліції.

Фігуранти планували інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. За це зловмисникам заплатили по 5 тисяч доларів за кожного з двох мобілізованих.

У результаті поліцейської спецоперації причетних до злочину знайшли у Київській області. Їх затримали. Нападниками виявились мешканець Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Крім того, затримано одного із військовозобов’язаних, пошуки іншого тривають.

Правоохоронці під час обшуку вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату "Піро-5М", посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи, пов'язаного з використанням службового посвідчення працівника правоохоронного органу та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Чоловікам загрожує до 8 років в'язниці.

Також, відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців.