Предварительно, там в результате падения дрона повреждено имущество предприятия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Черкасской ОГА.

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Последствия атаки врага

"Суббота в области началась с тревог. Последняя продолжалась более пяти часов подряд", – написал Игорь Табурец.

По его словам, по вражеским воздушным целям работали средства противовоздушной обороны. Глава ОВА отметил, что 3 единицы локально потеряно.

Он отметил, что во всех случаях обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, в результате падения БПЛА на Золотоношщине повреждено имущество одного из предприятий,

– сообщил глава Черкасской ОГА.



