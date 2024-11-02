Об этом сообщили корреспонденты Суспильного, пишет 24 Канал. В регионе продолжается воздушная тревога.

Смотрите также В Киеве снова прогремели взрывы: ПВО работает по "Шахедам"

Взрывы в Черкасской области

В течение ночи в Черкасской области дважды объявляли воздушную тревогу. В частности, второй раз ее объявили в 7:09 и она до сих пор продолжается.

Страна-агрессор этой ночью в очередной раз запускала "Шахеды" по Украине, именно это и было причиной тревоги в Черкасской области.

В частности, в Воздушных силах в 8:17 сообщили об ударных БПЛА на севере Черкасской области курсом на юг.

В 9:23 стало известно, что в регионе громко.

В Черкасской области слышны звуки взрывов,

– сообщили журналисты.

Заметим, что по состоянию на 9:27 вражеские БПЛА – в северной части Черкасской области, курс юго-западный, пишут в ПС.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.