Про це повідомили кореспонденти Суспільного, пише 24 Канал. В регіоні триває повітряна тривога.

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Вибухи на Черкащині

Протягом ночі в Черкаській області двічі оголошували повітряну тривогу. Зокрема, другий раз її оголосили о 7:09 і вона досі триває.

Країна-агресорка цієї ночі вкотре запускала "Шахеди" по Україні, саме це і було причиною тривоги в Черкаській області.

Зокрема, в Повітряних силах о 8:17 повідомили про ударні БпЛА на півночі Черкащини курсом на південь.

О 9:23 стало відомо, що в регіоні гучно.

На Черкащині чутно звуки вибухів,

– повідомили журналісти.

Зауважимо, що станом на 9:27 ворожі БпЛА – в північній частині Черкащини, курс південно-західний, пишуть в ПС.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.