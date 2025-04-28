Об этом рассказал руководитель областной военной администрации Игорь Табурец для Общественного, передает 24 Канал.

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Российский удар по Черкасской области

По его словам, воздушная тревога в регионе продолжалась несколько часов подряд.

В 12:30 был сбит последний "шахед". В целом их летело около 25. Есть попадания. Взрывы мы слышали как в результате падения поврежденных или уничтоженных шахедов, так и из-за попадания в объекты инфраструктуры. В частности, есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры – газотранспортную сеть,

– отметил чиновник.

В результате атаки также пострадали люди.

Аварийные службы сразу начали ликвидацию последствий и работали спасатели и медики. Были дополнительно отключены сети низкого давления, то есть подачи, в первую очередь, к населению, чтобы сохранить наличие газа в сетях высокого давления.

Сейчас без газа остались около 117 тысяч потребителей и примерно 430 предприятий, среди которых крупные объекты.

Такие крупные объекты, как "Азот", ТЭЦ, "Черкассыхлеб", Черкассытеплокоммунэнерго,

– перечислил Табурец.

Власти работали над постепенным восстановлением газоснабжения. В частности, уже начали подачу газа именно для города, для общины, а также для еще семи населенных пунктов, которые вокруг Черкасс.

Для безопасного восстановления подключения привлекли дополнительные бригады газовиков из соседних областей. По оценкам Табурца, восстановление газоснабжения может занять от двух до трех суток.

К слову, По состоянию на 19:00, газоснабжение для населения Черкасс было восстановлено.

Если газ есть – можете им пользоваться. Если же нет – прошу сохранять спокойствие. Завтра начнется поочередное подключение абонентов,

– рассказал городской голова Анатолий Бондаренко.

Напомним, что 28 апреля более шести часов российские дроны атаковали Черкасскую область, повредив инфраструктурный объект. Над областным центром зафиксировали пролет 25 беспилотников.