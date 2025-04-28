Про це розповів керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець для Суспільного, передає 24 Канал.

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Російський удар по Черкащині

За його словами, повітряна тривога в регіоні тривала кілька годин поспіль.

О 12:30 був збитий останній "шахед". Загалом їх летіло близько 25. Маємо влучання. Вибухи ми чули як внаслідок падіння пошкоджених або знищених шахедів, так і через влучання в об'єкти інфраструктури. Зокрема, є влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури – газотранспортну мережу,

– зазначив посадовець.

Внаслідок атаки також постраждали люди.

Аварійні служби одразу почали ліквідацію наслідків та працювали рятувальники та медики. Були додатково відключені мережі низького тиску, тобто подачі, в першу чергу, до населення, щоб зберегти наявність газу в мережах високого тиску.

Наразі без газу залишилися близько 117 тисяч споживачів та приблизно 430 підприємств, серед яких великі об'єкти.

Такі великі об'єкти, як "Азот", ТЕЦ, "Черкасихліб", Черкаситеплокомуненерго,

– перерахував Табурець.

Влада працювала над поступовим відновленням газопостачання. Зокрема, вже розпочали подачу газу саме для міста, для громади, а також для ще семи населених пунктів, які навколо Черкас.

Для безпечного відновлення підключення залучили додаткові бригади газовиків із сусідніх областей. За оцінками Табурця, відновлення газопостачання може зайняти від двох до трьох діб.

До слова, Станом на 19:00, газопостачання для населення Черкас було відновлено.

Якщо газ є – можете ним користуватися. Якщо ж немає – прошу зберігати спокій. Завтра розпочнеться почергове підключення абонентів,

– розповів міський голова Анатолій Бондаренко.

Нагадаємо, що 28 квітня понад шість годин російські дрони атакували Черкащину, пошкодивши інфраструктурний об'єкт. Над обласним центром зафіксували проліт 25 безпілотників.