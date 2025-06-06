Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Черниговводоканал".

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Что известно обесточивание насосных станций водопровода

В результате российской атаки на объекты критической инфраструктуры Чернигова было нарушено электроснабжение повышающих насосных станций водопровода.

Из-за этого на верхних этажах многоэтажных домов наблюдается отсутствие воды.

Просим обитателей сделать запасы питьевой воды. Жителям верхних этажей рекомендуем набирать воду из кранов на первых этажах,

– призвали в "Черниговводоканале"

Сейчас специалисты работают над устранением последствий вражеской атаки и скорейшим восстановлением водоснабжения в городе.

Напомним, что Россияне атаковали Чернигов ракетами и ударными БПЛА. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский рассказал, что в результате вражеской атаки повреждены двери и окна многоэтажки. Кроме того, была информация о взрыве баллистической ракеты на колыхах города.