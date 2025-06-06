Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чернігівводоканал".

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Що відомо знеструмлення насосних станцій водопроводу

Внаслідок російської атаки на об'єкти критичної інфраструктури Чернігова було порушено електропостачання підвищувальних насосних станцій водопроводу.

Через це на верхніх поверхах багатоповерхових будинків спостерігається відсутність води.

Просимо мешканців зробити запаси питної води. Жителям верхніх поверхів рекомендуємо набирати воду з кранів на перших поверхах,

– закликали у "Чернігівводоканал"

Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків ворожої атаки та якнайшвидшим відновленням водопостачання у місті.

Нагадаємо, що Росіяни атакували Чернігів ракетами та ударними БпЛА. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський розповів, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено двері та вікна багатоповерхівки. Крім того, була інформація про вибух балістичної ракети на колицях міста.