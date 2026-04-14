В центре Чернигова "Шахед" попал в админздание: один человек получил ранения

Российская армия утром 14 апреля атаковала Чернигов "Шахедами". В городе гремели взрывы, силы ПВО отражали вражеский удар.

О последствиях обстрела проинформировал начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

Что известно об атаке на Чернигов?

В Воздушных силах предупреждали об угрозе российских БПЛА в направлении города. Дроны летели с востока.

Местные сообщали о взрывах в Чернигове около 9:16, 9:21 и 9:24. Местные власти отметили, что они были связаны с работой ПВО по вражеским целям.

Впоследствии стало известно, что один из дронов ударил по административному зданию прямо в центре города. Позже Брижский уточнил, что от удара в админзданиях выбиты окна и повреждены двери.

Кроме того, один человек ранен в результате атаки.

Сегодня враг постоянно атакует админздания города,

– написал глава МВА.

Повторный взрыв был слышен около 10:41.

К слову, Черниговщина, особенно приграничные районы, постоянно находится под обстрелами оккупантов. Россияне 7 апреля ударили по налоговой в Новгороде-Северском, а в Прилуках после "прилета" вспыхнуло здание горсовета в центре города.

Важно! В последнее время страна-агрессор все чаще осуществляет удары в дневное время. Израильский военный аналитик Давид Шарп в эфире 24 Канала предположил, что такое изменение тактики может быть направлено на перегрузку украинской противовоздушной обороны.

