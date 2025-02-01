В частности, в Чернигове зафиксировали один взрыв. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование "Север".

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Что известно об атаке по Черниговщине

По данным ОК "Север", взрыв в Чернигове, вероятно, случился из-за падения БпЛА типа "Шахед". В результате обстрела был уничтожен частный дом и еще несколько повреждены.

В Новгород-Северской общине области прозвучало по меньшей мере 5 взрывов. Там поврежден объект критической инфраструктуры и частный дом, один человек получил ранения.

Кроме этого, в Семеновской общине зафиксировали 17 взрывов. В основном они прозвучали в результате сбросов НВП с беспилотников и запуска FPV-дронов. В Черниговском и Корюковском районе прозвучало по одному взрыву. В частности, в Корюковке в результате обстрела поврежден частный дом и линии электропередачи.

Отметим, что Россия продолжает терроризировать мирное население и атаковать украинские территории. В частности, утром 1 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве. Там разрушен дом. В результате этого погибли 3 человека, по меньшей мере 10 пострадали.

Кроме этого, враг ударил "Шахедом" по Харькову. Из-за атаки погибла 60-летняя женщина, еще 4 человека пострадали. Также повреждены 16 частных домов, в одном из них случился пожар.