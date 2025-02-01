Зокрема, у Чернігові зафіксували один вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування "Північ".

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Що відомо про атаку по Чернігівщині

За даними ОК "Північ", вибух у Чернігові, ймовірно, трапився внаслідок падіння БпЛА типу "Шахед". У результаті обстрілу було знищено приватний будинок та ще кілька пошкоджено.

У Новгород-Сіверській громаді області пролунало щонайменше 5 вибухів. Там пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватний будинок, одна людина отримала поранення.

Окрім цього, у Семенівській громаді зафіксували 17 вибухів. Здебільшого вони пролунали внаслідок скидів НВП з безпілотників та запуску FPV-дронів. У Чернігівському та Корюківському районі прозвучало по одному вибуху. Зокрема, у Корюківці в результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок та лінії електропередачі.

Зазначимо, що Росія продовжує тероризувати мирне населення та атакувати українські території. Зокрема, вранці 1 лютого окупанти завдали ракетного удару по Полтаві. Там зруйновано будинок. Внаслідок цього загинуло 3 людей, щонайменше 10 постраждали.

Окрім цього, ворог ударив "Шахедом" по Харкову. Через атаку загинула 60-річна жінка, ще 4 людей постраждали. Також пошкоджено 16 приватних будинків, в одному з них трапилася пожежа.