В Днепре раздаются взрывы: оккупанты атакуют регионы Украины беспилотниками

Вечером 18 января оккупанты атаковали несколько регионов Украины. Серия взрывов раздается в Днепре. Громко также было в Сумах и Запорожье.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное и местные телеграмм-каналы.

Что известно о взрывах?

Местные телеграмм-каналы пишут, что в Днепре раздается серия взрывов. В направлении города летит группа вражеских БпЛА, которые могут представлять опасность для населения.

По информации Общественного, в Запорожье также раздавались взрывы. Первый взрыв местные услышали в 23:08. Впоследствии, в 23:16 раздался еще один. Воздушные Силы ВСУ сообщают, что на юге от Запорожья БпЛА врага, вероятно, разведывательный, который может быть потенциальным наводчиком вражеских средств поражения. Также в области объявили угрозу КАБ.

По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, один человек ранен. Последствия атаки устанавливаются. Раненый мужчина получает всю необходимую помощь

Российская армия продолжает также терроризировать Сумы. Корреспонденты Общественного сообщили, что в городе вечером прогремели взрывы. Воздушные Силы сообщали об опасности для города и области.

Что известно о последствиях российских атак на украинские регионы?