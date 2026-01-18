Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.
Какие последствия атаки в Одесской области?
В оперативном штабе Измаильской РГА отметили, что на этот раз объектами нападения, как и раньше, стала критическая инфраструктура. По предварительной информации, пострадавших нет.
Последствия атаки в Одесской области / Фото Измаильской РГА
Российские атаки на Одесскую область: коротко о последствиях
Ночью 17 января российские войска снова ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области. В результате атаки возник пожар, повреждено здание и автотранспорт. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме этого, 15 января российская армия атаковала баллистической ракетой порт Черноморска, что привело к ранению одного члена экипажа мальтийского судна. В результате удара повреждены три контейнера, также произошла утечка масла.
В те же сутки Россия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками, что привело к повреждению административных зданий в Белгород-Днестровском районе. В результате удара пострадал охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте.