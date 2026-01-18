Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.
Дивіться також Суми атакували КАБами: є постраждалі, зокрема 7-річна дитина, у місті – проблеми зі світлом
Які наслідки атаки на Одещину?
В оперативному штабі Ізмаїльської РДА зазначили, що цього разу об’єктами нападу, як і раніше, стала критична інфраструктура. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Наслідки атаки на Одещину / Фото Ізмаїльської РДА
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Російські атаки на Одещину: коротко про наслідки
Уночі 17 січня російські війська знову вгатили по об'єкту енергетичної інфраструктури на Одещині. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено будівлю та автотранспорт. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Окрім цього, 15 січня російська армія атакувала балістичною ракетою порт Чорноморська, що призвело до поранення одного члена екіпажу мальтійського судна. Внаслідок удару пошкоджено три контейнери, також стався витік олії.
Тієї ж доби Росія атакувала південь Одещини ударними безпілотниками, що призвело до пошкодження адміністративних будівель у Білгород-Дністровському районі. Внаслідок удару постраждав охоронець, йому надали медичну допомогу на місці.