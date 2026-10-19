Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.
Каковы последствия атаки на Днепр
По предварительным данным, внутри разрушенных домов могут находиться заблокированные жильцы.
В то же время уже известно, что пострадала 84-летняя женщина. Медики доставили ее в больницу
В настоящее время продолжается выяснение точного числа пострадавших.
На место происшествия оперативно выехали спасатели и представители всех профильных служб.
Специалисты развернули первоочередные спасательные мероприятия и оценивают масштабы повреждений гражданской инфраструктуры.
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Напомним, что ночью неоднократно шумно было и в Ровно. После серии взрывов в городе пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, две женщины ранены.
Также Россия совершила атаку на Киев баллистическими ракетами. Среди всех разрушений – поврежденная станция метро. А в Соломенском районе после попадания обломков в первый этаж 25-этажного жилого дома пострадали три человека.