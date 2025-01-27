Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и ГСЧС Украины.

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Какие последствия российской атаки в Днепре

В результате российской дроновой атаки в Самаровском районе Днепропетровщины повреждена инфраструктура. После падения обломков произошел пожар.

Изуродованы 3 частных дома и хозяйственная постройка.



Пожар в Днепропетровской области после атаки / Фото Днепропетровская ОГА

В Днепре в результате атаки повреждены 3 многоэтажки. В одной из них произошло возгорание на крыше, которое оперативно ликвидировали. Однако, на опубликованных в сети фото видно, что на месте пожара образовалась огромная дыра.

Крыша многоэтажки в Днепре после атаки – больше в галерее

Как рассказал начальник Днепровской РВА Вячеслав Мамонов, в результате попадания дрона в многоэтажку частично разрушена не только крыша, но и технический этаж девятиэтажки.

Кроме того, Мамонов добавил, что в трех многоэтажках повреждено около 50 окон. Сейчас устанавливаются все последствия российской атаки. После того всем людям будет оказана соответствующая помощь.

Последствия атаки в Днепре – больше в галерее

К счастью, в Днепре и области обошлось без пострадавших.

Кроме того, враг продолжает терроризировать Никопольщину. Так, течение суток враг бил по громаде с РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Оккупанты попали по Никополю и Марганецкой громаде.

Зафиксированы разрушения на территории промышленного предприятия. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.