Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та ДСНС України.

До теми У Дніпрі дрон пошкодив багатоповерхівку

Які наслідки російської атаки у Дніпрі

Унаслідок російської дронової атаки у Самарівському районі Дніпропетровщини пошкоджена інфраструктура. Після падіння уламків сталася пожежа.

Понівечені 3 приватні будинки та господарська споруда.



Пожежа у Дніпропетровській області після атаки / Фото Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі унаслідок атаки пошкоджено 3 багатоповерхівки. В одній з них сталося займання на даху, яке оперативно ліквідували. Однак, на опублікованих у мережі фото видно, що на місці пожежі утворилася величезна діра.

Дах багатоповерхівки у Дніпрі після атаки – більше у галереї

Як розповів начальник Дніпровської РВА В'ячеслав Мамонов, внаслідок влучання дрона у багатоповерхівку частково зруйновано не лише дах, а й технічний поверх дев'ятиповерхівки.

Крім того, Мамонов додав, що у трьох багатоповерхівках пошкоджено близько 50 вікон. Наразі встановлюються всі наслідки російської атаки. Після того усім людям буде надана відповідна допомога.

Наслідки атаки у Дніпрі – більше у галереї

На щастя, у Дніпрі та області минулося без постраждалих.

Крім того, ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Так, протягом доби ворог бив по громаді з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Окупанти поцілили по Нікополю і Марганецькій громаді.

Зафіксовано руйнування на території промислового підприємства. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.