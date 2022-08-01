Обстрелы Никопольского района: более 60 прилетов из "Градов", одна женщина в тяжелом состоянии

российские оккупанты не прекращают бить по мирным территориям Украины. В ночь на 1 августа враг в очередной раз обстрелял два района Днепропетровщины – Никопольский и Криворожский.

Обстрелы Никопольского района

По Марганцу и Красногригорьевской общине выпустили более 60 приходов из "Градов". Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

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Как он отметил, русская армия намеренно целила по жилым кварталам. В результате атаки ранены две женщины. Одна из них госпитализирована и находится в тяжелом состоянии.

В Марганце повреждены 8 частных домов. В одном из них спали шесть детей, к счастью, никто из них не пострадал.

Под обстрел попали кафе и швейное производство. Кроме того, выведена из строя электросеть, поэтому город частично без света.

24 частных домов, 10 хозяйственных построек, 6 автомобилей местных жителей изуродовано в Красногригорьевской общине. Зацепило и линию электропередач несколько улиц Красногригорьевки без электричества. В результате обстрела также возник пожар в гараже частного домовладения, который уже ликвидирован.

Последствия ночного обстрела Днепропетровщины / Фото из телеграма Валентина Резниченко



В Криворожском районе противник ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольскому обществу. Обошлось без жертв и разрушений.

Цели оккупантов

Глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко сообщил, что сегодня ночью из РСЗО обстреляли город Марганец и поселок Красногригорьевку.

Среди "стратегических целей" армии любителей унитазов: кафе "Шашлычный двор", предприятие ритуальных услуг, частные дома, гаражи, автомобили, хозяйственные постройки, детская кроватка,

– написал он.

По его словам, на борьбу с этими "военными" объектами израсходовано около 60 реактивных боеприпасов.

К счастью, погибших нет – две женщины пострадали. Кроме того, поражены коммуникации, впрочем, соответствующие службы уже устраняют последствия.

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