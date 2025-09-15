Враг массированно атаковал Днепропетровскую область: вспыхнули пожары
- В ночь на 15 сентября российские военные атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и КАБов.
- Повреждено транспортное предприятие, горели медучреждение и лес, но жертв и пострадавших нет.
Ночью понедельника, 15 сентября, российские военные в очередной раз запустили по Украине беспилотники. В частности, под массированной атакой оказалась Днепропетровская область.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели тушили пожары.
Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"
Какие последствия атаки на Днепропетровщину 15 сентября?
В результате российской дроновой атаки пострадали 3 района Днепропетровской области:
- В Криворожском районе ликвидировали пожар, который возник из-за вражеских ударов.
- В Павлоградском районе возникло возгорание, повреждено транспортное предприятие.
- Также по двум громадам Синельниковского района враг направил FPV-дроны и КАБы – горело медучреждение, лес и сухая трава.
Последствия атаки на Днепропетровщину: смотрите фото
К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Российские обстрелы: последние новости
- Ночью 15 сентября россияне атаковали Запорожье. Враг нанес удар по пригороду областного центра и не менее 4 раз – по Кушугумской общине.
- Поздно вечером 14 сентября под ракетным ударом оказалась окраина села в Боромлянской общине Сумщины. Пострадали собиравшие урожай люди, госпитализированы 11 человек.
- Всего в ночь на 15 сентября враг запустил по Украине 3 зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов. Зафиксировано попадание на 13 локациях.