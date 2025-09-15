Ночью понедельника, 15 сентября, российские военные в очередной раз запустили по Украине беспилотники. В частности, под массированной атакой оказалась Днепропетровская область.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели тушили пожары.

Какие последствия атаки на Днепропетровщину 15 сентября?

В результате российской дроновой атаки пострадали 3 района Днепропетровской области:

В Криворожском районе ликвидировали пожар, который возник из-за вражеских ударов.

ликвидировали пожар, который возник из-за вражеских ударов. В Павлоградском районе возникло возгорание, повреждено транспортное предприятие.

возникло возгорание, повреждено транспортное предприятие. Также по двум громадам Синельниковского района враг направил FPV-дроны и КАБы – горело медучреждение, лес и сухая трава.

Последствия атаки на Днепропетровщину: смотрите фото

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

