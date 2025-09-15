Укр Рус
15 сентября, 09:17
Враг массированно атаковал Днепропетровскую область: вспыхнули пожары

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • В ночь на 15 сентября российские военные атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и КАБов.
  • Повреждено транспортное предприятие, горели медучреждение и лес, но жертв и пострадавших нет.

Ночью понедельника, 15 сентября, российские военные в очередной раз запустили по Украине беспилотники. В частности, под массированной атакой оказалась Днепропетровская область.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели тушили пожары.

Какие последствия атаки на Днепропетровщину 15 сентября?

В результате российской дроновой атаки пострадали 3 района Днепропетровской области:

  • В Криворожском районе ликвидировали пожар, который возник из-за вражеских ударов.
  • В Павлоградском районе возникло возгорание, повреждено транспортное предприятие.
  • Также по двум громадам Синельниковского района враг направил FPV-дроны и КАБы – горело медучреждение, лес и сухая трава.

Последствия атаки на Днепропетровщину: смотрите фото

 

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

  • Ночью 15 сентября россияне атаковали Запорожье. Враг нанес удар по пригороду областного центра и не менее 4 раз – по Кушугумской общине.
  • Поздно вечером 14 сентября под ракетным ударом оказалась окраина села в Боромлянской общине Сумщины. Пострадали собиравшие урожай люди, госпитализированы 11 человек.
  • Всего в ночь на 15 сентября враг запустил по Украине 3 зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов. Зафиксировано попадание на 13 локациях.