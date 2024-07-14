Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в Днепропетровском районе в результате атаки произошло возгорание.

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Что известно о последствиях атаки

Чрезвычайники пожар ликвидировали,

– сообщил чиновник.

По его словам, атаковал враг и другие районы области. В частности, на Криворожье в результате атаки беспилотников вспыхнула трава. Также враг повредил два дома.

"К сожалению, пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома", – заявил чиновник.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в ночь на 14 июля Россия атаковала Никополь дронами-камикадзе, Мировскую громаду – из реактивных систем залпового огня "Град". В результате обстрела:

произошло несколько несколько пожаров,

повреждены 5 частных домов,

7 хозяйственных построек,

агрофирма,

заправочная станция,

здание,, которое не эксплуатировалось,

линии электропередачи.

Утром (14 июля – 24 Канал) оккупанты снова попали по Никополю дронами-камикадзе и артиллерией. Последствия выясняются,

– заявил чиновник.

В ОВА уточнили, что после полуночи на Днепропетровщине наши защитники уничтожили дрон-разведчик и крылатую ракету.

Россия атаковала Днепропетровскую область / Фото ОВА

Кстати, два взрывы в Днепре прозвучали ориентировочно в 00:14 14 июля. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.